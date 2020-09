KNAB par nelikumīgu amata savienošanu aizrāda Dailes teātra direktoram, bet LLU rektorei piemēro naudas sodu

Žagars no šī gada 2.marta līdz 5.jūnijam savienoja VSIA "Dailes teātris" valdes priekšsēdētāja valsts amatpersonas amatu ar valdes priekšsēdētāja amatiem trīs komercsabiedrībās - "Cīruļkalns-atpūtas bāze", "Žagarkalns" un"Vaļņu 9", norādīja KNAB.

Tāpat KNAB konstatējis, ka LLU rektore Pilvere no 2018.gada 15.septembra līdz šī gada 17.jūnijam savienoja LLU rektores amatu ar viņai kā valsts amatpersonai aizliegtu padomes locekles amatu AS "Ziedi JP", gūstot no aizliegtas amata savienošanas ienākumus.