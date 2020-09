Viljamsa apspēlē Stīvensu un iekļūst "US Open" ceturtajā kārtā

Viljamsas kontā šobrīd ir 23 "Grand Slam" tituli, par vienu mazāk nekā leģendārajai Mārgaretai Kortai. ASV viņa izcīnījusi sešus "Grand Slam" titulus, pēdējo no tiem - 2014.gadā.

Tikmēr Stīvensa savu līdz šim vienīgo "Grand Slam" titulu izcīnījusi 2017.gadā, kad triumfēja "US Open". Viņa Viljamsu uzvarējusi vienā no septiņām savstarpējām spēlēm, vienīgo reizi to paveicot 19 gadu vecumā 2013.gada Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālā.