Krauklis: Sestdien būtiski apsīkusi cilvēku pārvietošanās robežpilsētās Valkā un Valgā

Valkas mērs uzskata, ka to nevar skaidrot ar cilvēku bailēm no inficēšanās ar Covid-19, jo Igaunijas dienvidu daļā inficēšanās nav palielinājusies un Valgas, Otepes apkaimē jaunu inficēšanās gadījumu nav. Līdz ar to Krauklis secina, ka galvenais cilvēku aktivitātes krituma iemels ir bailes no iespējas kaut ko pārkāpt un saņemt sodu.