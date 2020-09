Kādas izmaiņas gaida alkohola industriju? Kāpēc "Z" paaudze izvēlas to nelietot

Savukārt cits atturības piekritējs Lī Mengo atklāja, ka bieži dzird frāzi "atturīgi cilvēki ir garlaicīgi cilvēki". "Šo bieži dzirdēt ir ļoti kaitinoši. Uz to es vienmēr atbildu, ka jebkurā laikā varu tikt mājās pēc ballītēm ar draugiem. Tāpat man nav jāstāv garajās rindās uz taksometriem."

Vai atturība no alkohola ir jaunā tendence?

"Ir svarīgi, lai izklaides vietās būtu arī bezalkoholiskie dzērieni. Ir jābūt izvēlei, lai visi varētu sēdēt pie viena galda," skaidroja grāmatas "Love Yourself Sober: A Guide to Alcohol-Free Living for Busy Moms" līdzautore Mendija Menersa.