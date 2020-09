Kā visveiksmīgāk sagatavoties rudenīgam pārgājienam Latvijas dabā?

Piemēroti apavi - tas ir svarīgākais pārgājiena dalībnieka atribūts. Apavu izvēle ir atkarīga no laikapstākļiem, maršruta garuma un pārgājiena specifikas. Taču pārgājieniem paredzētu apavu pāri būtu jāiegādājas.

Citiem vārdiem - pirmā kārta. No sintētiskiem audumiem vai merīno vilnas. Ir svarīgi, lai apģērbs, kas atrodas vistuvāk ķermenim, ātri žūtu, un Jums nebūtu jājūtas slapjiem. Kā sievietēm, tā arī vīriešiem termo apģērbs īpaši nozīmīgs ir gada aukstajā laikā.

Ļoti nozīmīga pārgājienu apģērba daļa, kas kalpos ne tikai aizsardzībai no lietus, bet pasargās arī no vēja. Bet, tā kā kustēsieties diezgan intensīvi, izvēlieties "elpojošu" produktu.

Gluži kā pārgājiena apavi, lietderīgs būs arī pārgājieniem paredzētu zeķu pāris. Galvenais - lai tās nav no kokvilnas!

Vasarā aizsardzība no saules vajadzīga tikpat ļoti kā ziemā nepieciešama aizsardzība no aukstuma. To ir vērts paturēt prātā!