"Robežkontrole nav atjaunota." Kā, iebraucot Latvijā no Igaunijas, iespējams apiet pašizolācijas ievērošanu

Latvijas-Igaunijas robežšķērsošanas punktā Ainažos līdz ar prasību par pašizolācijas ievērošanu ieviešanu neviens neliek aizpildīt ne dokumentus pēc iebraukšanas Latvijā, kur tad cilvēks pavadīs pašizolāciju, ne ko citu, kā varētu domāt. Un cilvēki, kas vēlas šmaukties un apiet prasību par pašizolāciju, to praktiski spētu arī izdarīt.

Arī Valsts policija atzīst – speciāli tā nepatrulē Igaunijas pierobežā un nepārbauda nevienu no Igaunijas Latvijā iebraucošo privāto automašīnu. Līdz ar to policijai nav informācija, kur tiks ievērota pašizolācija un vai vispār to ievēros.