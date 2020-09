Cēsu pusē kaimiņš mātes acu priekšā, iespējams, mēģina nolaupīt viņas dēlu. Policija atsakās veikt izmeklēšanu

"Ja persona sadarbojas, tad izmeklētājs pieņem lēmumu, ka nav pamata aizturēšanai. Tā nav obligāta prasība. Kas attiecas uz alkoholu – to izvērtē uz vietas policijas darbinieks. Un līdz ar to viņš izvērtē, vai ir nepieciešams veikt alkoholu… Ja pazīmes norāda uz to, ka persona nav alkohola ietekmē, tad līdz ar to policijas darbinieks ir pieņēmis lēmumu vienkārši, ka to arī nevajag. Ko pēc tam arī apstiprina liecinieki, ka persona nebija alkohola reibumā," norādīja Valsts policijas Cēsu policijas iecirkņa priekšnieks Valdis Pāže.