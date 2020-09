Latvijā īstenots pētījums varētu no nāves glābt tūkstošiem sieviešu

Projekta mērķis ir izvērtēt, cik daudzām Latvijas sievietēm krūts vēža saslimšanas risks ir paaugstināts un kuri riska faktori to ietekmē visbiežāk. Pētnieki arī vēlas noskaidrot, kā riska faktoru apzināšanās maina sabiedrības attieksmi pret šo saslimšanu un skrīninga pasākumiem, kuriem Latvijā jau gadiem ir zema atsaucība, tomēr vēl vairāk tā pasliktinājusies vīrusa COVID-19 izplatības dēļ.

Šis ir viens no pirmajiem mēģinājumiem Latvijā ar digitālas platformas palīdzību iesaistīt sabiedrību medicīnas pētnieciskā iniciatīvā.

"Krūts vēzis ir slimība, kura, skarot katru astoto sievieti, ierindojas starp Latvijā visbiežāk diagnosticētajiem ļaundabīgajiem audzējiem. Līdzīgi kā ar citām onkoloģiskajām saslimšanām, krūts vēža agrīna diagnostika un novēršana ir galvenie rīki cīņā ar to. Būtisks faktors gan cīņā ar slimību, gan tiecoties pretī tās efektīvākai izpētei, ir zinātnes komunikācija, tostarp sabiedrības proaktīva līdzdalība pētnieciskajās aktivitātēs.

Nodrošinot dinamisku digitālu vidi, kurā sieviete saņem personalizētu informāciju par krūts vēža riskiem, ieteikumus risku mazināšanai un iespēju iesaistīties ar krūts vēzi saistītos zinātniskajos projektos, platforma vēlas piesaistīt uzmanību digitālai pētījumu vadīšanai, savedot kopā sabiedrību ar pētnieciskām grupām, tādējādi veicinot arī kopīgu cīņu slimības izpētē," stāsta Emīls Sjundjukovs, Latvijas Universitātes pētnieks, viens no "Skrinings.lv" veidotājiem.

"Latvijā tikai ap 35% no sievietēm, kas saņem uzaicinājumu veikt mamogrāfiju, piedalās skrīningā. Tas ir ļoti mazs procents, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, kur mamogrāfiju veic pat līdz 90% no attiecīgā vecuma sievietēm. Viens no iemesliem,