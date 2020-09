Koalīcija vienojas par nākamā gada budžeta un nodokļu reformas aprisēm

Tāpat pieņemts lēmums, pildot Satversmes tiesas lēmumu par garantētā minimālā ienākuma reformu, to palielināt no 64 eiro uz 109 eiro.

Sabiedrisko mediju iziešanai no reklāmas tirgus plānots atvēlēt nepilnus deviņus miljonus eiro, savukārt no 2022.gada plānots reformēt ģimenes valsts pabalsta sistēmu.

Vienlaikus paredzēts no 1. janvāra par 1% pazemināt sociālo nodokli, kā arī no 1200 eiro uz 1800 eiro celt diferencētā neapliekamā minimuma slieksni. Savukārt no 1. jūlija plānots ieviest minimālo obligāto sociālo iemaksu, gan turpinot darbu pie detaļām, kā tas darbosies, solot tuvākajā laikā viest skaidrību par to.