Aptuveni 1000 avārijas gadā. Kā mazināt negadījumu skaitu publiskajās autostāvvietās?

Publiskajās stāvvietās joprojām ir reģistrēts liels avāriju skaits – aptuveni 1000 gadā. Bet to var noteikti samazināt, ja gudri šīs stāvvietas būtu izbūvētas. Turklāt šie nelielie negadījumi no apdrošinātāju un policijas skatupunkta patērē papildu resursus. Kādus risinājumus piedāvā auto eksperti un ko par to saka paši vadītāji, atklāj raidījums "900 sekundes".