"Atlūzas, tumsa, degoši ķermeņi... Viss notika kā datorspēlē." Ukrainā avarējušajā lidmašīnā "An-26" izdzīvojis viens pasažieris

"Naktī Vjačeslavs pamodās netālu no lidmašīnas "An-26" drupām, kurā lidoja visa komanda, draugi, brāļi," vietnē "Facebook" rakstīja Zelenskis.

"Liesmas, iznīcinātā lidmašīna, tumsa un ķermeņi apkārt. Viens no tuvumā esošajiem puišiem dega, un Ivans steidzās viņu nodzēst.

Viņam izdevās dot vēl vienu iespēju citam kadetam, kurš šorīt diemžēl nomira no apdegumiem. Tā ir varonība nāves ielejas vidū," Ukrainas prezidents paziņoja, ka Zoločevskis ir "dzimis laimes krekliņā".

Savukārt kadeta māte telekanālam "Ukraina 24" pastāstīja, ka jaunietis lidojuma laikā izlēca no degošās lidmašīnas, taču "izpletņa atvēršanai augstums nebija atbilstošs".

Ukrainas Iekšlietu ministra vietnieks Antons Geraščenko publicēja video no lidojuma pēdējām sekundēm no videonovērošanas kameras, kas uzstādīta vienā no debesskrāpjiem.