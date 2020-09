Krievijas zinātnieki veikuši plašu vēsturisku pētījumu par mūsdienu pusaudžu un 1989. gada jauniešu psiholoģiskajām īpatnībām. Pēc autoru domām, tā rezultāti palīdzēs labāk izprast gan mūsdienu vidusskolēnus, gan to, kā viņi atšķiras no viņu vecāku paaudzes, norādīts Krievijas Izglītības akadēmijas Psiholoģiskā institūta pētījumā, vēsta portāls "RIA Novosti".

Paaudzes alfabēta galā

Institūta direktors Pāvels Sergomanovs skaidro, ka konkrēta "X, Y, Z" paaudžu teorija nemaz neeksistē - tā ir tikai daļa no vispārējās paaudžu teorijas, kuru 1991. gadā izveidoja amerikāņu zinātnieki Viljams Štrauss un Nīls Hovs, un kas atspoguļo paaudžu vēsturi ASV kopš 1584. gada. No zinātniskā viedokļa raugoties, šī teorija drīzāk ir vēsturiska eseja, nevis paaudžu problēmas teorētiska analīze.

"Mūsdienās pilnīgi dažādu paaudžu cilvēki, sākot no 20 līdz pat 70 gadu vecumam, ātri apgūst vienas un tās pašas prasmes un paradumus - izmantot meklētājprogrammas, sūtīt ziņas internetā vai mobilajā vidē, skatīties videomateriālus. Gandrīz ikviens māk izmantot mobilo tālruni un nekavējoties sazināties ar cilvēkiem pat otrā pasaules malā - nu šīs lietas ir kļuvušas pat par senioru dzīves neatņemamu sastāvdaļu," uzsvēris Serogmanovs.

Zinātnieks min, ka "veiktais pētījums ir mēģinājums salīdzināt un analizēt divas Krievijas pusaudžu paaudzes: bērnus un viņu vecākus, kuru vecumu starpības intervāls nepārsniedz 30 gadus". Galvenais šāda pētījuma ieguvums ir skaidrāka izpratne par to, kā cilvēki ir mainījušies dažādos vēstures apstākļos un kas ir tās lietas, kas visspilgtāk atšķiras dažādu paaudžu pārstāvjos.

Kā atšķirt padomju un mūsdienu pusaudzi?

Zinātnieki atzīmē, ka lielākā atšķirība starp padomju un mūsdienu pusaudžiem izpaužas attieksmē pret atbildību - pētījuma autori secinājuši, ka mūsdienu pusaudži to labprāt nodod citu rokās.

"Tas liecina ne tikai par viņu nesagatavotību pieņemt svarīgus dzīves lēmumus, bet arī par to, ka mūsdienu sabiedrība neprasa no bērniem personīgu atbildību un pēc iespējas vairāk attur viņus no neatkarīgas un proaktīvas rīcības. Šajā ziņā mūsdienu pusaudži ir atbilstoši sabiedrībai, kurā viņi atrodas, gluži tāpat kā padomju pusaudži bija adekvāti sava laika sabiedrības prasībām," skaidrojusi Alla Andrejeva, Psiholoģiskā institūta bērnu praktiskās psiholoģijas zinātnisko pamatu laboratorijas vadītāja.