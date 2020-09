Covid-19 ⟩ Jauna informācija par jaunatklātajiem gadījumiem Latvijā

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem 95 gadījumiem visvairāk saslimušo ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, kur inficēto skaits ir 18. Otra lielākā vecuma grupa, kurus ir skārusi infekcija ir no 60 līdz 69 gadiem, kur reģistrēto skaits ir 16. Vecumā no 10 līdz 19 gadiem ir reģistrēti 15 gadījumi, no 30 līdz 39 gadiem -13, no 20 līdz 29 gadiem - 12, turpretī no 40 līdz 49 gadiem - 11.