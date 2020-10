Navaļnijs sūdzēs tiesā Putina preses sekretāru

"Es vienkārši esmu pārliecināts, ka viņiem Kremlī visur karājas Gebelsa portreti. Viss pēc viņa norādēm. Šausminoši spilgti meli izplatās ātri, piesaista uzmanību un novērš fokusu no tā, kas jāslēpj," raksta Navaļnijs. "Es viennozīmīgi uzskatu, ka aiz atentāta, kas bija vērsts pret mani, stāv personīgi Putins. Kas gan vēl varēja dot pavēli tiem diviem trim specdienestu vadītājiem, kuru rīcībā ir "Novičok", un cilvēki, kas mācēja to pielietot? Par to es pastāstīju žurnālam "Der Spiegel"."