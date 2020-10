Džo Šounu pārsteidza infarkts. 55 gadus vecais Kalifornijas iedzīvotājs, vadot savu automašīnu pa kalnu ceļu Plūmas Nacionālajā mežā, Kalifornijā, lai noskaidrotu, vai nedēļas nogalē tur būs droši vest ģimeni atpūtā, iestiga sniega kupenā. Kad viņš izkāpa no automašīnas, lai pastumtu to, viņam krūtīs sākās asas sāpes. Tā bija 1978. gada 24. februāra nakts; tuvākā palīdzība bija kilometriem tālu.

Kā vēstīts izdevumā "Mental Floss", sēžot automašīnā un apsverot rīcības plānu, viņš ievēroja divu automašīnu gaismas, no kurām viena nāca no pikapa. Cerot apstādināt garāmbraucējus, viņš izkāpa no automašīnas un sāka saukt pēc palīdzības. Vēlāk viņš atcerējās, ka redzējis bariņu vīriešu, vienu sievieti un mazuli.