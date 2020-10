Latvijas vadošās tenisistes Ostapenko un Sevastova atkāpušās WTA rangā

Izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Pirmās trīs vietas nemainīgi aizņem austrāliete Ešlija Bārtija, Rumānijas pārstāve Simona Halepa, kā arī japāniete Naomi Osaka. "French Open" fināliste no ASV Sofija Kenina pakāpusies par divām vietām, piektā aiz viņas ir Jeļina Svitoļina no Ukrainas, bet čehiete Karolīna Plīškova zaudējusi divas pozīcijas - sestā. Kanādiete Bjanka Andresku saglabājusi septīto vietu, Petrai Kvitovai trīs pozīciju kāpums, bet pa vienai vietai zaudējušas Kiki Bertensa no Nīderlandes un Serēna Viljamsa no ASV, kura noslēdz vadošo desmitnieku.