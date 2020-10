Nākamgad Latvijas Institūtu pievienos LIAA

Apvienošanas rezultātā LIAA paspārnē tiks izveidots atsevišķs departaments, kas nodarbosies ar vienota valsts tēla jautājumiem. Departamentā kopumā būs 15 amata vietas, no kurām trīs aizpildīs esošie LI darbinieki, desmit - līdzšinējie LIAA darbinieki no dažādiem departamentiem, bet uz divām amata vietām plānots sludināt konkursu.

Vienlaikus Rožkalns atzina, ka LI un LIAA jau patlaban cieši sadarbojas, lai gatavotos dalībai nākamgad gaidāmajā starptautiskajā izstādē "Expo", kas norisināsies Dubaijā. "Tas būs viens no nākamā gada lielākajiem pasākumiem, kas būs laba platforma jaunā valsts tēla prezentēšanai," sacīja Rožkalns.

"Dažādas institūcijas darbības mērķu sasniegšanai starptautiskajā saziņā izmanto vairākus savstarpēji nesaistītus Latvijas identitāti raksturojošus zīmolus. 2020.gada sākumā tika identificēti vairāk nekā 24 virzieni (stratēģijas, zīmoli, kampaņas), kuros tiek atspoguļota Latvija. To vidū ir Satiksmes ministrijas veidotais zīmols "VIA Latvia", Tūrisma attīstības stratēģija "Latvia - Best enjoyed slowly", LIAA lietotais zīmols "Magnetic Latvia", kampaņa "#iamintrovert". Tā ietekmē veidojas neviennozīmīgs priekšstats par valsti un tās piedāvājumu un netiek nodrošināts efektīvs resursu izlietojums, īstenojot ar zīmolu popularitāti saistītas aktivitātes," norādīja EM.