Traģēdija Bolderājā - izkrītot pa daudzdzīvokļu mājas 12. stāva logu, bojā gājis vīrietis

Uz izsaukumu, kur zināms, ka cilvēks ir kritis no augstuma, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sūta vairākas brigādes, piesaistot ārstus speciālistus.

Mirušais bija Birzes ielas 28. nama iedzīvotājs. Tiek pieļauta iespēja, ka vīrietis izlēca no sava mājokļa loga.

"Tas ir mans kaimiņš no 12. stāva. Dzērumā… Tāds viņš bija - brīnišķīgs cilvēks. Viņam bija aptuveni 40 gadu, ja ne vairāk. Precīzi nemācēšu pateikt. Es dzīvoju 11. stāvā, viņš dzīvoja 12. stāvā. Man par to sieva vakar paziņoja. Es atnācu mājas un viņa saka, ka Voloģa miris. It kā nav viņam raksturīgi. Normāls cilvēks bija, meistars visās lietās. Viņš strādāja, bija televizoru meistars. Kopā ar puišiem strādāja būvniecībā," stāstīja nama iedzīvotājs.