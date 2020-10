Gulbis zaudē pozīcijas ATP rangā

Gulbis 22.septembrī Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 3-6, 5-7 zaudēja itālim Marko Čekinato (ATP 110.), bet vēl iepriekš Romā nepārvarēja "Masters 1000" sacensību kvalifikācijas pirmo kārtu. Arī Kicbīeles ATP "World Tour 250" sacensībās sportists izstājās jau kvalifikācijas pirmajā kārtā, kā rezultātā pēdējā uzvara svinēta augusta un septembra mijā Ostravas "Challenger" turnīrā. Gulbis šosezon kortā dažāda līmeņa turnīros kopumā devies 33 reizes, no kurām uzvaru svinējis 22 gadījumos.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas notikušas pašā lejasgalā. Līderis ir serbs Novaks Džokovičs, kuram seko spānis Rafaels Nadals, Dominiks Tīms no Austrijas, šveicietis Rodžers Federers un grieķis Stefans Cicips. Sestajā vietā atrodams krievs Daniils Medvedevs, tālāk seko Aleksandrs Zverevs no Vācijas, kamēr par divām pozīcijām pakāpies Aleksandrs Rubļevs no Krievijas. Šī iemesla dēļ argentīnietis Djego Švarcmans un itālis Mateo Beretīni atkāpušies par vietu - attiecīgi devītā un desmitā.