Kazāks: Covid-19 krīzē gūtās mācības dēļ nākotnē daudzas piegāžu ķēdes kļūs īsākas un vienkāršākas

Tajā pašā laikā Latvijas Bankas prezidents atzīmēja, ka digitalizācijas sniegtās iespējas ne visi uzņēmumi Latvijā saprot. "Tā viennozīmīgi ir problēma. Protams, ne visi to izmantos, bet es ļoti ceru, ka ražošanas produktivitātē esam sasnieguši tādu līmeni, ka uzņēmi saprot, ka ar esošajiem mehānismiem ievērojami lielāku ražības kāpumu vairs nevaram sasniegt, līdz ar to mums ir nepieciešama digitalizācija. Ceram, ka arī valsts virziens, rīcība un atbalsts būs tāds, kas mudinās uzņēmumus domāt par digitalizāciju un rīkoties," pauda Kazāks.

Viņš piebilda, ka valsts ir lielākais spēlētājs ekonomikā, īpaši vadot Eiropas fondus un "Next Generation EU" pakotni, un digitalizācija projektu atlases brīdī būtu jānosaka par prioritāti. "Tehnoloģiskās iespējas mums ir. Ja mēs tās neizmantosim, tad tās izmantos citi. Viss ir atkarīgs no mums pašiem," sacīja Kazāks.

Viņš arī minēja, ka "Next Generation EU" ir milzu iespēja. "Lielākais kritums mums ir aiz muguras, ekonomika pamazām sāk atgūties, taču "lielais stāsts" mums ir vēl priekšā. Ko es domāju ar "lielo stāstu"? Covid-19 nav nesis tikai recesiju un nepatikšanas, bet arī mudinājis valstis paskatīties uz to, kā uz iespēju. "Next Generation EU" ir milzīga iespēja, kas Latvijai ir jāizmanto, un tas ir tas "lielais nākotnes stāsts", uz kuru mums kā sabiedrībai ir nepieciešams koncentrēties. Tas ir stāsts par ilgtspēju, Eiropas Savienības un Latvijas gatavību nākotnei ar krietni augstāku produktivitātes līmeni, ar krietni augstāku dzīves kvalitātes līmeni un ar mazāk negatīvu ietekmi uz vidi. Galu galā - vide ir ļoti liela daļa no mūsu dzīves kvalitātes. Šim "lielajam stāstam" mums kā valstij ir jāpievērš krietni lielāka uzmanība," sacīja Latvijas Bankas prezidents.