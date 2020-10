3. novembrī notiks ASV prezidenta vēlēšanas, kurās amerikāņi izvēlēsies starp pašreizējo prezidentu Donaldu Trampu un demokrātu Džo Baidenu. ASV gaidāmās vēlēšanas tiek dēvētas par "svarīgākajām mūsu dzīves laikā", un lielvalsts ietekme neapšaubāmi jūtama visā pasaulē. To, kā ASV sabiedrības izvēle varētu atbalsoties Latvijā, centās noskaidrot portāls "Apollo".

Trampa pirmais termiņš bijis notikumiem bagāts, un tā sekas, visticamāk, būs jūtamas vēl ilgi, neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs 3. novembrī. Trampa laikā ASV izstājusies no Parīzes Klimata nolīguma, Irānas kodolvienošanās, ANO Cilvēktiesību padomes, nākamajā vasarā plānots, ka valsts izstāsies arī no Pasaules veselības organizācijas. Turklāt pats Tramps pagājušā gada nogalē tika impīčots, tiesa, ASV Senāts, kurā republikāņiem ir vairākums, februārī viņu attaisnoja.