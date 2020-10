89 gadu vecumā mūžībā devies mākslinieks Laris Strunke

Mākslinieks no 1952. līdz 1954.gadam mācījās Francijas mākslas skolā "Academie libre" un Stokholmas mākslas augstskolā no 1954. līdz 1959.gadam. No 1959.gada viņš piedalījies izstādēs un sarīkojis personālizstādes Zviedrijā, Latvijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Ungārijā, Islandē, Brazīlijā, Kanādā, Ķīnā, Austrālijā, Singapūrā, Itālijā, Meksikā. Tāpat viņa darbi atrodas muzeju un privātās kolekcijās Zviedrijā, Latvijā un citviet pasaulē. Strunke saņēmis nozīmīgus apbalvojumus Zviedrijā un Latvijā. Viņš bija Zviedrijas Karaliskās Mākslas akadēmijas loceklis, apbalvots arī ar Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni.