Beta Beidz atklāj, kā nopelna naudu iztikai

"Es domāju, ka esmu vienīgais cilvēks Latvijā, kurš var nopelnīt iztiku no "Patreon" platformas. Esmu to paņēmusi nopietni, es redzēju, ka tur ir iespēja, ka tur ir potenciāls. (..) Viens video ir viens eiro. Mēnesī es lieku trīs video, tā ka, ja tu esi mana patrona, mēnesī es no tevis paņemu trīs eiro, par to, ka es dodu tev saturu," klāsta Bērziņa.