Raidījums: Strauja akcīzes celšana karsējamai tabakai rada aizdomas par politiķu iesaistīšanu tabakas kompāniju konkurences cīņās

Lielāko darbu grozījumu tapšanā ieguldījusi Nacionālā apvienība (NA) - to koalīcijas kolēģiem Saeimā nodevusi deputāte Ilze Indriksone (NA). Viņa raidījumam apgalvoja, ka parakstot tikai tādus priekšlikumus, kas tiešām atbilstot viņas pārliecībai: "Līdz ar to es ļoti aktīvi sadarbojos viņu sagatavošanā un arī pētu tās ietekmes, lai es ar pārliecību varētu aizstāvēt to priekšlikumu, kuru es parakstu."

Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks (Nacionālā apvienība) pauda neizpratni par to, kas tieši šajā sakritībā varētu būt uztraucošs: "Es saku, es ievācu visu iespējamo informāciju. No veselības ministrijas, no finanšu ministrijas - no visiem, kas šajā jomā var sniegt kādu informāciju, un, izejot no informācijas, piedāvāju labāko risinājumu." Viņam neesot saprotama Finanšu ministrijas pretestība, jo, viņaprāt, tas esot loģisks priekšlikums.