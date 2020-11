Raidījums: No Zolitūdes lietas noņemtā tiesnese saņem kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu vērtējumu

Šomēnes apritēs jau septiņi gadi, kopš, sabrūkot "Maxima" veikalam Zolitūdē, tika izdzēstas 54 cilvēku dzīvības. Pēc astoņām dienām gaidāms pilnais tiesas spriedums, kaut arī iztiesāšana vienā no sabiedrībā svarīgākajām krimināllietām ieilga - 20 sēdes tika atceltas, jo tiesnese Dzintra Zemitāne ilgstoši nenāca uz darbu un īsi pirms prāvas beigām tika nomainīta.

Zolitūdes traģēdijas krimināllietas tiesnesis Erlens Ernstsons pērn decembrī norādīja, ka pēc telefonsarunā ar Zemitāni neesot saņēmis objektīvi ticamu informāciju, kad tiesnese atkal atgriezīsies darbā, "līdz ar to nebija iespējams prognozēt to nopietno laiku, cik tad ilgi varētu noņemt lietas no izskatīšanas, un es biju spiests vairākas reizes – piecas – nozīmēt un atkal atlikt lietas izskatīšanu."