"Aizliegtais paņēmiens" skaidro iemeslus vardarbībai bērnudārzā

Latvijas Universitāte no šī gada rudens atvērusi jaunu divu gadu pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmu "Pirmsskolas skolotājs". Ar cerību ātri tikt pie jauniem pedagogiem un cenšoties programmu pielāgot šodienas vajadzībām.

Nodibinājuma "Centrs Dardedze" valdes locekle Agnese Sladzevska apstiprināja palīdzības trūkumu: "Noteikti trūkst, jo, kā jau es minēju, jebkāda veida atbalsts gan pašiem darbiniekiem, lai viņi spētu tikt galā ar to spriedzi, mazināt spriedzi, vēdināt šīs savas emocijas, frustrācijas viņiem noteikti būtu nepieciešams šāds atbalsta personāls, gan arī atbalsta personāls, kas var iesaistīties tieši darbā ar bērniem un vecākiem, lai situācijas risinātu; zinu, ka ir pašvaldības, kas mēģina risināt šo situāciju, bet, protams, tas nav vienmērīgi noklāts."

Programma ir četros līmeņos, un, to pabeidzot, bērnudārzs iegūst sertifikātu "Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs". Tiesa, no Rīgas aptuveni 150 bērnudārziem šobrīd tādu ir ieguvuši tikai 12. Rīgas 36. bērnudārzs nav to skaitā.