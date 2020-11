Igaunijā noslīkušo statistikā bērnu nav. Kā kaimiņvalstī īsteno Skandināvijas pieredzi?

Neskatoties uz to, ka skolās obligātās peldēšanas nodarbības Igaunijā notiek jau kopš 1967. gada, līdz 2014. gadam nebija vienotas izpratnes un apmācību programmas. Pētījumi liecināja, ka puse no aptaujātajiem peldēt neprot, savukārt no tiem, kas apliecināja, ka spēj peldēt, gandrīz 75% peldētprasmi apguvuši pašmācības ceļā vai vecāku vadībā. Jāņem vērā, ka mācēt peldēt tolaik nozīmēja spēt nopeldēt 25 metrus. 2013. gadā noslīka 56 cilvēki, 2014. - 69 cilvēki.