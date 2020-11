Jaunups: Mičerevska teiktais liecinātu par Saeimas vairākuma un valdības nespēju vai negodīgumu, kas ir absurdi

Atbildot uz bijušā partijas biedra teikto, Jaunups arī akcentē, ka ierasti nekomentē "parastus melus un mērķtiecīgus izdomājumus" un neiesaistās spekulācijās, taču šoreiz to dara izņēmuma kārtā. Politiķis norāda, ka strādā gan partiju apvienības, gan LA valdē un, ja to dienaskārtībā ir, piemēram, jautājums par azartspēļu regulēšanu, dzīvesbiedru likumu vai nodokļu politiku, visa valde pārrunā un lemj, formulējot apvienības un partijas politiku.

"Tas tā ir un tas ir loģiski. Tas, ka mana uzskatu pozīcija ir uzņēmējdarbību atbalstoša, arī ir skaidrs. Es esmu liberāls un labējs politiķis ar diezgan stingru uzskatu sistēmu, atšķirībā no populistiem un vienmēr populāru pozīciju meklējošajiem kā daudzi politikā," uzsver Jaunups.

Mičerevskis iepriekš ierakstā "Twitter" arī uzdevis jautājumu, vai Jaunups kopā ar Pūci šaurā lokā ir pārrunājuši azartspēļu jautājumu pirms kāda no Saeimas balsojumiem saistībā ar šo nozari.

AP un LA valdes loceklis savā atbildē par to norādīja, ka "normālā partijas ikdienas darbā" ar kolēģiem individuāli var tikt pārspriestas aktualitātes un pozicionējumi. Reizē Jaunups akcentēja, ka lēmumi tiek pieņemti "tikai un vienīgi" valdē.

Taujāts, vai attiecībā uz AP ir neatbilstoša azartspēļu lobija ietekme un vai tā ir saistīta un izpaužas caur viņu pašu, Jaunups pauda, ka azartspēļu biznesa saistība ar LA esot mīts, kas mērķtiecīgi tiek uzturēts no partijas konkurentu puses.

Kā ziņots, Pūce atkāpies no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata pēc tam, kad publiski sameloja, ka nav izmantojis vai nopietni lūdzis partijas biedriem sarūpēt viņam Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Nākamajā dienā Pūce tomēr atzina, ka tas nav bijis joks, un ka viņš ir samelojis un tādā veidā pieļāvis kļūdu, par kuru viņam tagad kauns. "Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauda Pūce, paziņojot par atkāpšanos no ministra amata.