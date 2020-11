Vai "trampismam" ir potenciāls arī Latvijā?

"No šīm pozīcijām raugoties, Tramam nebija jāizgudro velosipēds no jauna. Viņam faktiski bija jāpiešķiļ uguns tām pakulām, tai sagatavei, kas jau reāli eksistēja," skaidro Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns.

Pēc Trampa uzvaras pirms četriem gadiem arī Latvijā politiķi biežāk viņiem neglaimojošu saturu sāka pielīdzināt viltus ziņām. Ar to saskārās gan komercmediji, gan sabiedriskie. Latvijas Televīziju melu ziņu izplatīšanā vainojuši, piemēram, no pienākumu pildīšanas atstādinātais Ventspils mērs Aivars Lembergs (“Latvijai un Ventspilij”), tieslietu ministrs Jānis Bordāns un deputāts Krišjānis Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas.