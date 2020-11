ĀM plāno piešķirt baltkrievu studentiem stipendijas un sniegt atbalstu patvēruma meklētājiem bankas konta atvēršanā

Kalniņa-Lukaševica informēja, ka viena no lielākajām problēmām šobrīd ir tāda, ka cilvēki nesamērīgi ilgi nedrīkst strādāt. Pieprasot patvērumu cilvēki gribētu paši strādāt, nevis būt tikai "uz valsts pleciem", tādēļ no visām iesaistītajām pusēm izskanējis rosinājums noteikt, ka cilvēki varētu strādāt jau trīs mēnešus pēc patvēruma statusa iegūšanas.

Otrs ieplānotais darbs ir attiecināts uz studentiem. ĀM parlamentārā sekretāre skaidroja, ka ir studenti, kas nevar turpināt studijas dēļ represijām, tāpēc puses vienojušās, ka, lai viņus pasargātu no riskiem, studenti varēs ierasties tūlītēji, izmantojot humāno vīzu, un tad šeit uz vietas kārtotu studentu atļauju.

Vienlaikus studentiem paredzēts piešķirt stipendiju, un par to jaunnedēļ ĀM plāno virzīt rīkojumu, vēl šogad pārdalot 6000 eiro no ministrijas budžeta, lai izmaksātu stipendijas novembrī un decembrī no Baltkrievijas ieradušajiem studentiem.