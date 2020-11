Populisti Covid-19 jautājumos pašlaik ir skaļāki nekā valsts, pauž Spriņģe

Spriņģe norādīja, ka kopš marta sakarā ar šo vīrusu ir bijuši izplatīti vairāki mīti. "Pavasarī sabiedrību maldināja ar informāciju par to, vai vīruss ir radies dabiski vai laboratorijā. Vēlāk tika izplatīti nepatiesi fakti par to, kā aizsargāties no tā, bet tagad uzdarbojas pretvakcinēšanas kustības," viņa teica.