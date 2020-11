Kādi signāli norāda, ka uzturā lieto pārāk daudz sāls?

No sāls nav jāatsakās, taču šīs garšvielas patēriņš ir jākontrolē, ņemot vērā, ka tas jau ir pievienots daudziem ikdienā lietotiem pārtikas produktiem. Par to, kā tavs ķermenis, iespējams, jau signalizē par pārmērīgu sāls patēriņu, vēsta portāls "Food In My Room".