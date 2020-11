Kā preces nokļūst "Lidl" veikalu plauktos?

Mazumtirgotāja "Lidl" preces pārsvarā tiek piegādātas no visas Eiropas un galvenokārt iepirktas no ražotājiem, kas spēj piegādāt preci lielos apjomos, tāpēc to cenas ir zemākas. Taču, kā nokļūt vācu giganta "Lidl" plauktos ar savu ražojumu, skaidro portāla TVNET krievu valodas redakcija.