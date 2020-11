Dāvana no kosmosa! Ziemas saulgriežos Jupiters un Saturns nostāsies 800 gadu neredzētā izkārtojumā

Šī debess ķermeņu sinhronizācija sākās jau vasarā, kad Jupiters un Saturns sāka viens otram pietuvoties. No 16. līdz 25. decembrim tos šķirs vien 1/5 daļa no pilnmēness diametra. Lai arī fiziski planētas nepavisam nebūs viena otrai tuvu, no Zemes tās abas izskatīsies kā viens spožs punkts.