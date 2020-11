"Uzskatu, ka varu izvēlēties, kāda ir mana ādas krāsa." Cilvēki, kuri identificējas kā citas rases pārstāvji

Šajā "Facebook" grupā pret sievieti ir jūtama dažāda attieksme - kamēr daži grupas biedri uzslavē sievietes spēju "nepakļauties citu uzstādījumiem par to, kam viņai ir jābūt", citi norāda, ka noraidošā attieksme, kas ir pavadījusi Doležālas skandālu, ir kalpojusi par iemeslu atturēties no skaļas savas identitātes atklāšanas.

Džeimija min, ka identificējas kā gaišādaina, lai arī apkārtējie viņu uztver par Āzijas izcelsmes pārstāvi. "Kad tu visu savu dzīvi pavadi kādā vidē, ir viegli sākt sevi redzēt kā daļu no kādas kultūras," stāsta grupas biedre.

"Es varu teikt, ka esmu gaišādainairs, taču vai tas mainīs veidu, kā uz mani raugās sabiedrība? Vai pret mani pēkšņi sāks izturēties kā pret gaišādainu profesoru, vai man maksās atbilstošu algu? Diezin vai - tas ir tādēļ, ka rases jautājums kopumā vairāk skar to, kā mūs uztver apkārtējiem nevis mēs paši. Rase ir konstrukts. Turklāt mūsu sabiedrībā bieži vien tiek uzskatīts, ka jo baltāks tu esi, jo labāk - tas paskaidro to, kādēļ eksistē ādas balināšanas krēmi un to popularitāti dažādās komūnās."