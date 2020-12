Sarkandaugavā iebrukuša nama iemītnieki apgalvo, ka "cietumā būtu labāki dzīvošanas apstākļi"

Vienā no Limbažu ielas namu pagrabā lūza nesošā sija un notika nogruvums. Eksperti toreiz atzina, ka kāpnes virs bojājumiem un pagrabs vairs nav izmantojami, bet par ilgstošu gāzes atslēgšanu gan neviens neko neteica. Pensionāriem tagad jāiztiek bez plīts.

Mājas iedzīvotāji baidās, ka iestādes gaida viena uz otru un problēma pati no sevis neatrisināsies. Proti, notiek atbildības tā sauktā "futbolēšana".

"Tie, kas atslēdza gāzi, atbildēja, ka to nav darījuši. Kāds cits esot atslēdzis, bet, kas tie bija, beigu beigās saprast nevar," stāsta mājas iedzīvotāja Antoņina.

AS "Gaso" pārstāvji norāda, ka nevar pieslēgt gāzes padevi, jo tas šajā objektā traktēts kā bīstams pakalpojums. Viņiem nepieciešams apstiprinājums no Rīgas būvvaldes, kas gaida atzinumu no namu pārvaldniekiem.