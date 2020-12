"Viņa bija dīva, es – no kojām." Komponists Kārlis Lācis pastāsta, kā iepazinies ar sievu

Viens no spilgtākajiem mirkļiem pāru attiecībās nenoliedzami ir iepazīšanās brīdis, kurš atmiņā paliek vēl ilgi un nereti tiek nodots no paaudzes paaudzē. Populārais komponists Kārlis Lācis, viesojoties kanāla 360TV šovā “Pasaki to skaļi”, atklājis savu sirsnīgo stāstu un to, kā pirms 22 gadiem iepazinies ar sievu Vinetu Vilisteri – Lāci.