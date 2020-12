Policija "Depo" būvlaukumā pieķer garnadzi

Zinot to, ka aizdomīgais tēls izlīdis no nožogotās teritorijas, vīriem nebija pārlieku šaubu par to, kā viņš ticis pie iespaidīgā vadu rituļa, taču drošības labad inspektori devušies uz būvlaukumu, kur vēljoprojām rosījušies strādnieki.