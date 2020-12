Pretēji Saeimas lēmumam, pašvaldības turpinās izdot "avīzītes"

Pašvaldībām aizliegts dibināt un izdot savas "vietvarvēstis". Tā pirms mēneša ziņoja Saeima. Patiesībā tas nozīmē, ka pašvaldībām līdz gada beigām jāsteidz slēgt savus izdevumus no masu informācijas līdzekļu reģistra. To tās pašlaik arī dara, bet pārtraukt izdot avīzes, pašvaldības tik un tā netaisās. Šobrīd reģistrēti 125 mediji, kam izdevēji vai īpašnieki ir pašvaldības un to iestādes, vēstī medijs ReTv.