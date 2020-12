Atbildīgās iestādes nenotic "strukturētajam" ūdenim

Uzņēmums "Memory Water" Daugmales pagastā ražo fasētu dzeramo ūdeni, reklamējot to kā īpaši strukturētu "BIO ūdeni". Ūdens tiekot savirpuļots miljardiem reižu, izdzēšot nelabvēlīgās un saņemot pozitīvās frekvences, tajā skaitā no saules un mēness, un tādējādi iegūstot vairāk skābekļa.

Lai arī "Memory Water" pārbaudes laikā iesniedza informāciju par ūdens strukturēšanas tehnoloģiju, Veselības inspekcija secināja, ka apraksts sastāv no subjektīviem, nepārbaudāmiem, pseidozinātniskiem un ezotēriskiem apgalvojumiem. Arī institūts BIOR atzīmē, ka pētījumiem par "BIO ūdenim" piedēvētajām īpašībām trūkst atsauču uz publikācijām citējamos žurnālos.

Kā noskaidroja "de facto", fasētā ūdens ražotājs iepērk ūdeni no pašvaldības uzņēmuma "Ķekavas nami". Tur apliecina, ka tas pats ūdens no urbuma nonāk arī Daugmales mājās. Tiesa, “Memory Water” šogad no "Ķekavas namiem" iepirkuši mazāku apjomu, jo, iespējams, netālu izveidojuši savu urbumu.