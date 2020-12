Deviņi veidi, kā vienkārši paātrināt internetu mājoklī

Daudziem rūteris var šķist nepievilcīgs un to tā vien gribas paslēpt aiz kāda skapīša durvīm, taču tas ir efektīvākais veids, kā palēnināt internetu. Durvis un sienas absorbē un degradē signālu, tāpēc dažās istabās internets ir lēnāks nekā citur. Ņem vērā, ka rūteris ir veidots tā, lai tas raidītu signālu nedaudz uz leju, tādēļ to prātīgāk būtu novietot augstākā plauktā, tādējādi vienmērīgi izplatot Wi-Fi signālu visā mājoklī.

Turies pa gabalu no metāla sadzīves tehnikas

Mikroviļņu krāsnis, telefoni, dienasgaismas lampas un pat citi rūteri kaimiņu dzīvoklī var traucēt Wi-Fi signāla transmisiju. Lai pēc iespējas samazinātu signāla pārtveršanu, novieto rūteri pēc iespējas tālāk no sadzīves tehnikas. Tāpat centies novietot rūteri vietā, kur neatrodas metāla priekšmeti, ierīces vai sadzīves tehnika – arī metāls absorbē signālu un padara bezvadu internetu vājāku.

Jā – atjauninājumu lejupielādēšana visām programmām prasa laiku un pacietību. Parasti šo darbību mēs atliekam uz pēdējo brīdi, taču arī rūtera programma reizi pa reizei ir jāatjauno, it īpaši, ja tas ir vecāks. Ņem vērā – rūteri ir ieteicams mainīt ik pēc septiņiem līdz astoņiem gadiem.

Pagatavo Wi-Fi signāla pastiprinātāju no alus bundžas

Kārtīgi nomazgā bundžu un norauj no tās metāla attaisāmo. Pēc tam ar šķērēm vai papīra nazi nogriez bundžas apakšu, atkārto to pašu darbību arī bundžas augšējā daļā, taču nenogriez to nost pavisam – atstāj augšējo daļu daļēji piestiprinātu bundžai. Tieši pretī bundžas un augšējās daļas savienojumam ar šķērēm pārgriez bundžu uz pusēm, pēcāk atver bundžas malas tā, lai signāla pastiprinātājs ieņem U formu. Uzliec pastiprinātāju uz antenas un izgatavo otru pastiprinātāju. Kaut arī tagad rūteris izskatīsies pagalam ērmīgi, tas nodrošinās spēcīgāku interneta pieslēgumu.