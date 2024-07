Apskats Viss, kas jāzina par Latviju Parīzes Olimpiskajās spēlēs

Vēl no Latvijas vieglatlētiem Parīzē sacentīsies kārtslēcējs Valters Kreišs un 5000 metru distancē startēs skrējēja Agate Caune. Kreišs šosezon, debitējot Eiropas meistarsacīkstēs, pārvarēja latiņu 5,45 metru augstumā un ierindojās dalītā 14.pozīcijā, bet Caune finišēja 16.vietā. Savukārt trīssoļlēcējā Rūta Kate Lasmane tika pie vietas olimpiskajās spēlēs pēc tam, kad kāda cita no sportistēm atteicās no ceļazīmes, un līdz ar to olimpiskajās spēlēs no Latvijas piedalīsies brālis un māsa, jo 3x3 basketbolā čempiontitulu lūkos aizstāvēt viņas brālis Kārlis Pauls. Lasmane šosezon ievērojami laboja Latvijas rekordu trīssoļlēkšanā telpās, sasniedzot 14,47 metrus, bet stadionā viņas labākais rezultāts šogad bijis 13,88 metri.