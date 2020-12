Ziemassvētku laiks jau ierasti bijis kluss periods, ko parasti pavadām ģimenes un citu tuvāko lokā, taču šogad tas būs vēl klusāks - no kontakta ar citiem jāizvairās tāpēc, lai pasargātu sevi un mīļos no inficēšanās ar Covid-19, turklāt par svinēšanu kuplākā lokā var pienākties sods. Par to, kā svētkus pavadīs šogad, portālam "Apollo" atklāja vairāki Latvijas iedzīvotāji.