Nogalinātā Bunkus brālis tiesas spriedumu prasībā pret Gobzemu vērtē kā svarīgu signālu, ka arī mirušā gods ir aizsargājams

Viņš ģimenes vārdā pauž gandarījumu, ka Rīgas apgabaltiesa, atšķirībā no pirmās instances tiesas, ir atzinusi, ka, tā kā Mārtiņš Bunkus pats prasību nevarēja celt, to darīt bija tiesības dzīviem palikušajiem ģimenes locekļiem. "Tātad tiesa ir noteikusi, ka arī mirušas personas gods un cieņa ir aizsargājami," komentē Kristaps Bunkus.

Apelācijas instances spriedumā atzīts, ka atbildētāja izteikumi ir ziņas, nevis viedoklis. Tas esot izsecināms gan no izteikumu gramatiskā un sintaktiskā formulējuma, no to izplatīšanas platformām, gan no tā, ka izteikumi pakļaujas patiesības pārbaudei, kā arī citiem kritērijiem.