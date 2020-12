Ziemassvētku vakarā būs skatāmi vairāki svētku koncerti no Rīgas dievnamiem

Bet no Torņakalna baznīcas raidīs koncertu "Ar mani ir gaisma", kurā uzstāsies Linda Leen, Kaspars Zemītis, Anete Kozlovska, Valdis Indrišonoks, grupa "My Radiant You", grupa "Jorspeis", Krists Indrišonoks, Mārcis Jukumsons-Jukumnieks, Rīgas Lutera baznīcas vokālais kvartets, Linda Naudiņa & Marta Millere, mācītājs Linards Rozentāls.