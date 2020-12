Arhibīskaps Vanags aicina vīriešus apprecēt savas sievietes, lai bērni uzaugtu pēc Svētās ģimenes parauga

Vanags stāstīja, ka 700 gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja vēstīja, ka Dievs dos izcilu zīmi. ""Jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Immānū-Ēls." Latviski tas nozīmē - Dievs ar mums, Dievs mūsu vidū. Viņš nāks, lai atpestītu cilvēkus no grēkiem," teica arhibīskaps.

"Taču savam Dēlam Dievs gribēja ko citu. Viņš teica Jāzepam, lai viņš nebīstas apņemt Mariju par savu sievu. Dievam bija pilnīga brīvība, kā izveidot vidi, kurā Jēzum uzaugt. No visām iespējām viņš izvēlējās vienu - lai Jāzeps nebaidās būt Marijai vīrs un audzināt Jēzu kā tēvs. No visām iespējām, kā Jēzum uzaugt, Dievs izvēlējās vienu - ģimeni, kurā ir vīrs Jāzeps, sieva Marija un bērns Jēzus," norādīja garīdznieks, piebilstot, ka cauri gadsimtiem to sauc par Svēto ģimeni.