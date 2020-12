Izpaudies radoši! Lielā Talka izsludina konkursu skolniekiem

Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt to tīru un skaistu nākamajām paaudzēm. Konkursa laureāti uz mēnesi kļūs par 2021. gada pavasara Lielās Talkas vēstnešiem un viedokļu līderiem komunikācijas aktivitātēs, savukārt labākais iesniegtais projekts kļūs par TV reklāmas rullīti.

No 2020. gada 17. decembra līdz 2021. gada 15. martam aicinām jauniešus individuāli vai komandās iesniegt radošu 80 sekunžu (horizontāli filmētu) video klipu, kurā akcentē vides lomu un nepieciešamību saglabāt tīru Latviju nākamajām paaudzēm, tādā veidā kļūstot par 2021. gada Lielās Talkas vēstnešiem un ideju nesējiem zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā.

Radošākais video projekts kļūst par "Lielās Talkas 2021" informatīvās kampaņas sastāvdaļu: kā reklāma TV kanālā "TV3", gan kā sastāvdaļa sociālo tīklu kampaņai, sagaidot nākamā gada Lielās Talkas dienu. 1

Kopā ar video klipu, jāiesniedz informācija par autoriem: neliels apraksts un kontaktinformācija (e-pasta adrese un tālruņa numurs), kā arī skolas nosaukums.

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: "Par to, cik nozīmīgi saglabāt tīru un skaistu pasauli ne tikai sev, bet arī nākamajām paaudzēm, pēdējā desmitgadē akcentējuši tieši jaunieši. Lai mēs šo mērķi sasniegtu, jādomā ne tikai par to kā atbrīvot apkārtējo vidi no atkritumiem un cīnīties ar planētas piesārņojuma sekām, bet iet soli tālāk un raudzīties nākotnē.

Bet par vīziju un to, kādā pasaulē dzīvosim pēc pāris desmitgadēm, jājautā tieši viņiem! Tieši jauniešiem! Organizējam konkursu, kurā neierobežojam izvēlēto pieeju. Esam pārliecināti, ka jauniešiem, kas tajā piedalīsies, ir idejas par to kā uzrunāt savus draugus un klases biedrus ne tikai rūpēties par apkārtējo vidi, bet arī nākt klajā ar inovatīvām un interesantām idejām nākotnes vārdā."

"Pasaules talkā esam parādījuši, ka Baltijas valstis, tostarp Latvija, ir paraugs pārējai pasaulei - mēs mīlam dabu un par to rūpējamies. Šo dzīvesziņu nesam tālāk pasaulē - to palīdz izdarīt arī diasporas latvieši, kas gadu no gada iesaistās sakopšanas un labiekārtošanas aktivitātēs.

Mums ir viena planēta, un mēs redzam, ka jaunieši par nepieciešamību rūpēties par to, "ir lietas kursā", bet kāpēc neiedvesmot vēl vairāk? 1

Dalāmies ar savām idejām un labajiem darbiem Latvijas un pasaules labā," aicina V. Jaunzeme.

Līdz 2021. gada 15. martam skolēnu radošais projekts jāiesūta uz e-pastu gita.sauka@onecom-latvia.com, klāt minot arī projekta autoru kontaktinformāciju. Savukārt līdz 25. martam žūrija izvēlēsies vienu radošāko autoru komandu katrā no reģioniem: Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales un Rīgas. Piecu labāko darbu autori tiks aicināti uz "Lielās Talkas 2021" ietalkošanas pasākumu Rīgā, no 1. aprīļa kļūstot par daļu no Lielās Talkas informatīvās kampaņas, savukārt konkursa labākais darbs kļūs par TV reklāmas rullīti kanālā "TV3".

Konkursa nolikums pieejams Lielās talkas mājaslapā.