SPKC aicina ievērot stingru pašizolāciju pēc atgriešanās no Lielbritānijas un DĀR

Tāpat ieceļojušajiem ir jāizvairās no tuva kontakta ar cilvēkiem un desmit dienas ir jānovēro savs veselības stāvoklis, kas paredz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru un, ja situācija kļūst kritiska, jāzvana uz 113. Tāpat ir jāmazgā un jādezinficē rokas un jāizvairās no virsmu aizskaršanas publiskajās telpās, piemēram, durvju rokturus un lifta pogas.

SPKC norada, ka tie, kas atgriezušies no Apvienotās Karalistes un DĀR, drīkst doties pastaigās dabā, ja tiek ievērota divu metru distance no cilvēkiem, un jāizvairās no vietām, kur pulcējas cilvēki, piemēram, veikaliem.