Dienvidāfrikai neizdotā Misāne pateicas atbalstītājiem un atklāj savus 2021. gada plānus

"Ir daudz šķēršļi attiecībā uz manu praksi, kas man ir Mozambikā. Es ceļot nedrīkstu ne tikai Covid-19 dēļ, bet arī tādēļ, ka joprojām neesmu izņemta no “Interpol” meklēšanas, jo Latvijas tiesu lēmumi netiek atzīti Dienvidāfrikā. Līdz ar to man šeit Latvijā viss ir jāuzsāk no pilnīgas nulles," atklāj Kristīne.