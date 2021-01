"Ceru, ka debesīs nebūs virsstundu." Pēc ilgstošas pārslodzes Ķīnā dzīvību zaudē 23 gadus veca biroja darbiniece

Gados jaunā sieviete strādājusi lēto preču tirdzniecības lietotnē "Pin Duo Duo" - viņa noģībusi un aizgājusi no dzīves pusdivos no rīta, dodoties mājās no darba. "Es ceru, ka debesīs nebūs virsstundu," lasāms vienā no pēdējiem nelaiķes sociālo tīklu ierakstiem.